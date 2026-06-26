Prende posto al tavolo dei grandi di questo Mondiale anche Ousmane Dembélé: il Pallone d'Oro in carica è il protagonista assoluto della partita di Boston tra la Francia e la Norvegia, che ha visto i transalpini vincere per 4-1 e conquistare il primo posto del girone a punteggio pieno. Bleus trascinati in campo dalla stella del PSG autore di tutti e tre i gol transalpini, intervallati dal gol del momentaneo 2-1 scandinavo firmato da Thelo Aasgaard. Norvegia scesa in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata er che a inizio ripresa usufruisce di un calcio di rigore per fallo di Theo Hernandez su Oscar Bobb, ma che viene sprecato da Jorgen Strand Larsen ipnotizzato da Mike Maignan. Nel finale, arriva il poker di Desiré Doué.

Nell'altro match del girone, a Toronto, vittoria secca del Senegal che travolge per 5-0 l'Iraq: Habib Diarra, Ismaila Sarr, Pape Gueye con una doppietta e Illiman Ndiaye gli autori dei gol dei senegalesi, che entrano nel giro delle terze classificate e costringono i Leoni della Mesopotamia a salutare la competizione senza un punto all'attivo.