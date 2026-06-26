Quanto hanno speso gli appassionati per seguire lo sport dal vivo in Italia nel 2025? Il quadro che emerge dal Rapporto SIAE 2025 presentato dal sito Calcio e Finanza restituisce un sistema articolato in tre grandi direttrici: il dominio strutturale del pallone, il profilo premium degli sport individuali, tennis in primis, e la crescita compatta degli altri sport di squadra. Il calcio si conferma nel 2025 il settore largamente dominante del macro-aggregato sport: vale l’82,6% degli eventi sportivi totali, il 75,1% degli spettatori e il 71,7% della spesa complessiva. La spesa del pubblico ha raggiunto quota 626.246.807 euro (+3,1%), mentre gli spettatori si sono attestati a 28.319.326 per un totale di 63.187. Dentro questo scenario, ogni area dello sport esprime una dinamica diversa. Nel calcio, Serie A, B e calcio internazionale concentrano da soli 19.122.246 spettatori e 551.774.776 euro di spesa, pari all’88,1% della spesa dell’intero settore.

Anche gli altri sport in crescita

Anche gli altri sport di squadra diversi dal calcio, come ad esempio basket, pallavolo, rugby e baseball, hanno archiviato il 2025 con un bilancio in crescita su tutti i principali indicatori. Gli eventi salgono a 5.472 (+4%), gli spettatori a 5.260.132 (+2,3%) e la spesa a 64.318.705 euro (+4,8%). Il comparto consolida così il proprio spazio nel sistema sportivo, arrivando al 7,2% degli eventi, al 13,9% del pubblico e al 7,4% della spesa del macro-aggregato sport. Dal punto di vista territoriale, i dati mostrano una geografia fortemente concentrata. Nel calcio, la Lombardia guida con 7.015.815 spettatori e 224,6 milioni di euro di spesa, pari al 35,9% del valore nazionale del settore, mentre il Lazio è secondo per spesa e primo per affluenza media per evento.