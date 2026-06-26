Registrare circa 50 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per restare nei paletti imposti dalla UEFA. Sono giorni caotici in casa Roma, con il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico alla ricerca di acquirenti per rispettare il bilancio senza però indebolire troppo la squadra. Al di là di qualche nome minore, come quelli di Alessandro Romano finito al Cagliari e Tommaso Baldanzi riscattato dal Genoa su tutti, sembra scontato che la Roma debba fare un’uscita importante: per gli esperti di Better il favorito è Evan N'Dicka, a 2,25, seguito da Manu Konè dato a 2,30 su William Hill.

Per Wesley e Svilar poche chance di addio

Entrambi i giocatori sono sui taccuini dell'Inter ed entrambi al momento sono impegnati al Mondiale, ma se per il difensore africano non c’è stata ancora l’opportunità di giocare, il centrocampista della Francia ha convinto tutti nel giorno del suo esordio da titolare contro l’Iraq. Più complicato che a lasciare la Capitale siano Mile Svilar e Wesley, due giocatori ritenuti indispensabili dal tecnico Gian Piero Gasperini: l’uscita di entrambi si gioca a 3,50.