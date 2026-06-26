Poco prima dell'ultimo match del proprio girone contro la Giordania, la Nazionale argentina si è concessa un momento di relax e convivialità con un tradizionale barbecue che ha riunito giocatori, staff tecnico e dirigenti del club. I dettagli dell'incontro sono trapelati sui social media, rivelando la presenza di personaggi come Lautaro Martínez, Emiliano 'Dibu' Martínez e anche del presidente dell'AFA Claudio 'Chiqui' Tapia, che hanno attirato notevole attenzione. L'evento è servito a rafforzare i legami di un gruppo che si è recentemente affermato ai vertici del calcio mondiale.

Tante risate. E tanto mate

Nelle immagini condivise dagli stessi giocatori, si poteva notare un'atmosfera rilassata, fatta di risate, mate (una bevanda tradizionale sudamericana a base di mate) e aneddoti attorno alla grigliata. Il portiere dell'Aston Villa, fedele al suo stile carismatico, ha contribuito con la sua solita dose di umorismo, mentre l'attaccante Lautaro Martínez ha condiviso foto che lo ritraevano mentre si godeva il pasto con i compagni di squadra. Lo stesso Tapia è stato molto attivo durante la serata, ribadendo il suo stretto rapporto con i giocatori e lo staff tecnico guidato da Lionel Scaloni. Questi rituali gastronomici sono diventati una tradizione sacra per la Scaloneta, rappresentando la carica emotiva ideale per affrontare le impegnative sfide sportive che li attendono nel calendario internazionale.