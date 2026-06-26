L'Ascoli neopromosso in Serie B è vicino al suo primo acquisto per l'estate: secondo l'emittente marchigiana TVRS, è tutto sistemato con l'Inter per il prestito di Giacomo De Pieri, esterno offensivo Campione d'Italia Primavera nel 2025 coi nerazzurri di Andrea Zanchetta. Efficace il pressing del direttore sportivo del Picchio Matteo Patti sui nerazzurri: i bianconeri si apprestano ad accogliere con la formula del prestito annuale, come afferma anche Gianlucadimarzio.com.

A caccia della consacrazione tra i cadetti

L’accordo tra i due club c’è, per chiudere definitivamente il cerchio manca l’ok definitivo del giocatore e del suo entourage, limando piccoli dettagli. Il 1° luglio si aprirà il mercato e il giocatore potrà trasferirsi ufficialmente, quindi nei prossimi giorni è attesa la risposta ai vertici bianconeri per chiudere l’affare. Dopo un primo anno tra i pro non particolarmente ricco di soddisfazioni tra Juve Stabia e Bari, De Pieri si appresta a misurarsi nuovamente col campionato cadetto, raccogliendo l'entusiasmo di una piazza tornata in Serie B dopo diversi anni di assenza.