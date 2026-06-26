L'Inter dovrà cambiare strategia. Ne è convinto Fabrizio Romano che nel suo spazio su DAZN analizza quello che è il momento del club nerazzurro dopo le ultime novità legate al calciomercato che ancora deve iniziare ufficialmente: "Su Marco Palestra era molto avanti, era quasi chiusa ed è saltata, per Nico Paz ha fatto chiamate informative ma non ha fatto neanche in tempo ad iniziare una trattativa. La priorità del mercato era mettere dentro Palestra, Curtis Jones dal Liverpool e valutare la possibilità Nico Paz: oggi sono tutti discorsi o saltati o raffreddati come nel caso di Jones. L'Inter dovrà rivedere la sua strategia, ci sarà sicuramente un confronto interno per capire il da farsi. Ma l'Inter farà diversi acquisti, saranno 4-5; ma andranno cambiati gli obiettivi".

Sezione: Focus / Data: Ven 26 giugno 2026 alle 22:55 / Fonte: SOS Fanta
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.