L'ex attaccante di Juventus, Reggina e Messina Nicola Amoruso, intervistato a Forte dei Marmi da Sport Mediaset, si è sbilanciato sul futuro di Francesco Pio Esposito, il giovane bomber dell'Inter: "Sicuramente rappresenta il futuro e il presente della nostra Nazionale, credo che bisognerà costruire tanto. C'è una squadra da rifondare, con un CT che deve riprendere in mano la situazione. Ma bisogna essere fiduciosi". 

Sezione: News / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 18:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.