L'ex attaccante di Juventus, Reggina e Messina Nicola Amoruso, intervistato a Forte dei Marmi da Sport Mediaset, si è sbilanciato sul futuro di Francesco Pio Esposito, il giovane bomber dell'Inter: "Sicuramente rappresenta il futuro e il presente della nostra Nazionale, credo che bisognerà costruire tanto. C'è una squadra da rifondare, con un CT che deve riprendere in mano la situazione. Ma bisogna essere fiduciosi".