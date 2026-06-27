Il futuro di John Stones potrebbe molto presto cambiare. Il difensore del Manchester City, a partire dal 30 giugno, sarà libero di iniziare una nuova avventura. Secondo quanto riportato dalla Bild, oltre all'Inter ci sono anche Juventus e Napoli. La decisione definitiva del centrale inglese dovrebbe arrivare soltanto dopo la conclusione del Mondiale 2026, visto che il difensore è impegnato con l'Inghilterra.