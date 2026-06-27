Si è svolto in queste ore agli Stati Generali gli incontri dedicati alla lotta alla pirateria audiovisiva. E ha parlato anche l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: “Insieme a broadcaster come DAZN e Sky portiamo avanti una battaglia complessa ma indispensabile: la pirateria sottrae risorse vitali a tutto il sistema sportivo, compresi i settori giovanili”, ha detto, spiegando inoltre che "bisogna superare l’idea di impunità, colpendo non solo chi distribuisce contenuti illegali ma anche chi ne usufruisce”. Le parole riprese da CalcioComo.