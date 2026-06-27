Giacomo De Pieri vestirà probabilmente molto presto la maglia dell'Ascoli. I colleghi del Corriere Adriatico tracciano il punto di una trattativa che sembrava complicata, ma che i bianconeri sono riusciti a terminare. Il quotidiano evidenzia che sul giocatore c'erano alcuni club importanti (tra cui l'Hajduk Spalato), ma nelle ultime ore l'Ascoli ha trovato la soluzione giusta e il ds Matteo Patti sta per mettere a segno il primo colpo del mercato, si legge su TuttoAscoliCalcio.

All'inizio della prossima settimana, alla vigilia dell'apertura ufficiale del calciomercato, il club nerazzurro e l'agente del calciatore scioglieranno definitivamente le riserve sulla nuova destinazione a titolo temporaneo per la stagione 2026/2027 dopo le ultime esperienze con Juve Stabia e Bari.