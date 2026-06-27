Donyell Malen, attaccante della Roma, impegnato con l'Olanda al Mondiale, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Come sta andando la nazionale di Dumfries e soci? "Tutto bene. Abbiamo vinto il girone, giocato un buon calcio e ora ci prepariamo per la seconda fase. Vedo una squadra in crescita. E molto carica. L'allenatore ora ha bisogno di me in quella posizione e io devo adattarmi. Sono cose che nelle squadre accadono. E poi l'importante è giocare".

Nelle ultime due edizioni dei Mondiali, nessun giocatore ha fornito più assist di Dumfries, come evidenzia Opta. Sono 4 le assistenze decisive, al pari di Ivan Perisic, vecchia conoscenza interista.