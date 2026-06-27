Quale sarà il futuro di Matteo Cocchi? E' uno degli argomenti più caldi di questi giorni per quanto riguarda le operazioni in uscita dell'Inter. Secondo quanto riferisce La Repubblica, Matteo Cocchi dell’Inter è in dialogo con il Catanzaro, dove avrebbe maggiori possibilità di trovare spazio. Ma ieri vi abbiamo raccontato le voci da Pisa: il club toscano è in prima fila per assicurarsi il giovane dell’Inter, classe 2007, nonostante negli ultimi giorni si sia inserito con decisione anche il Catanzaro. La prossima settimana può essere quella decisiva.