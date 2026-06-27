Dopo la partenza di Dumfries e il mancato arrivo di Marco Palestra, l'Inter sta già vagliando le alternative. E anche Tuttosport parla di Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise, come profilo entrato di fatto nella lista dei nuovi candidati. Cristian Chivu vorrebbe "una 'freccia' che dia imprevedibilità e porti qualche dribbling alla manovra" e Khalaili potrebbe essere in tal senso il nome giusto. Ma l'operazione è ancora una volta complicata e stavolta a ingarbugliare i fili della dirigenza interista è la concorrenza del Napoli, già avanti nei contatti con il giocatore e il club belga.

Eventuali altri nomi alternativi

Non solo Khalaili: resta viva anche la pista che porta a Nahuel Molina dell'Atlético Madrid. L'Inter ha avviato i primi contatti con l'entourage del campione del mondo argentino, ma il costo dell'operazione è elevato sia per il cartellino sia per l'ingaggio richiesto. Sullo sfondo rimangono anche Cambiaso, Ndoye e Kayode, tutti però valutati intorno ai 40 milioni di euro.