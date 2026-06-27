Nel suo fondo per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha espresso una convinzione personale sul mondo del calciomercato di oggi e non solo: "Quando l'Inter apparteneva a Massimo Moratti, respiravamo tutti l'ossigeno dei sogni: tutti noi, non solo gli interisti". La differenza? "A fine giugno s'erano già mossi campioni a decine, la Serie A aveva saccheggiato il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay e anche la Premier. Oggi il fondo vuol dire gestione: cura esclusivamente l'aspetto finanziario, trascurando quello sportivo".