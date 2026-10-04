Attraverso i propri social, Lautaro Martinez esulta per il traguardo raggiunto nella notte. Il Toro è ora il terzo marcatore di tutti i tempi nell’Argentina: “Vittoria e grazie per l’amore sempre. Felice di essere diventato il terzo marcatore dei tutti i tempi di questa squadra. Andiamo avanti per altri successi”, ha concluso il capitano dell’Inter.