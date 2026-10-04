Nicolò Barella si prepara a tornare titolare con l'Italia nella sfida di domani contro la Turchia al Dall'Ara di Bologna. Dopo essere stato risparmiato nella gara precedente, il centrocampista dell'Inter è destinato a riprendersi una maglia dal primo minuto in una partita importante per gli azzurri. Sarà la sua 71ª presenza in Nazionale, con 10 gol all'attivo.

Come scrive Il Corriere dello Sport, Mancini punta sull'esperienza e sull'equilibrio garantiti da Barella in un centrocampo che potrebbe comunque cambiare volto. Il commissario tecnico ha infatti annunciato un turnover significativo dopo il pareggio contro la Francia, con l'obiettivo di gestire le energie e conquistare tre punti fondamentali per blindare il terzo posto e mettere al sicuro la posizione in vista del sorteggio per le qualificazioni al prossimo Europeo.

Tonali o Fagioli in regia

Il principale dubbio riguarda la regia. Tonali ha giocato tre gare consecutive ed è uscito stremato dopo 55 minuti a Parigi. Se sarà giudicato pronto, potrebbe partire ancora titolare, ma Fagioli rappresenta l'alternativa più concreta dopo aver chiuso da regista contro la Francia. Più defilata l'ipotesi Romano. Al fianco di Barella, Frattesi è favorito su Doumbia per completare il centrocampo.

Difesa e attacco, diverse novità

In difesa sono attesi almeno due cambi: Mancini dovrebbe sostituire Scalvini e Ruggeri prendere il posto di Calafiori. Bastoni punta alla terza consecutiva, mentre Kayode resta da valutare: in caso di forfait, spazio a Di Lorenzo. In attacco, invece, resta il dubbio Kean, alle prese con il problema alla tibia. Se non dovesse recuperare, il ballottaggio sarà tra Scamacca e Pio Esposito. Sulle fasce Cambiaghi è favorito a sinistra, mentre Vergara e Sebastiano Esposito si giocano l'altra corsia.