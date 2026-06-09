Lionel Scaloni si appresta ad affrontare il suo secondo Mondiale come commissario tecnico dell'Argentina, dopo aver vinto il primo quattro anni fa a Qatar 2022. Il selezionatore ha parlato in conferenza stampa a poche ore dall'amichevole che vedrà l'albiceleste impegnata contro l'Islanda, nella notte italiana alle 3.00.

Julian Alvarez e Lautaro Martinez assieme? Scaloni risponde in conferenza stampa

Una delle domande ricorrenti che vengono fatte a Scaloni riguardano la possibilità di vedere in campo contemporaneamente Julian Alvarez e Lautaro Martinez. I due attaccanti, effettivamente, non hanno giocato tantissimo insieme. "Credo che possano giocare insieme, ma se si guardano le statistiche, non lo hanno fatto molto - le parole del ct riportate da Olé -. Però è possibile, perché no? Dico sempre che l'equilibrio è fondamentale in una squadra, e al giorno d'oggi non è così facile giocare con tre o quattro attaccanti perché, alla fine, se facciamo l'elenco dei giocatori che abbiamo, alcuni sembrano centrocampisti ma sono più attaccanti. Quindi, se aggiungiamo Leo, se è disponibile, non è facile far giocare tutti insieme; dobbiamo trovare un equilibrio. Ovviamente, ci piacerebbe vederli giocare entrambi, ma l'equilibrio è importante".

Nel frattempo il capitano interista sembra essere arrivato in buone condizioni all'appuntamento: nell'ultima amichevole contro l'Honduras ha segnato un gol su rigore e servito un assist a Giuliano Simeone, di tacco, per il 2-0 finale.