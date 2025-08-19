Lo scorso 28 luglio, il Siviglia aveva annunciato l'acquisizione di un pezzo di 'rivendita' che l'Inter si era garantita al momento della cessione al club andaluso di Lucien Agoumé, incassando 4 milioni di euro e tenendosi solo il 10% dell'eventuale cessione del giocatore francese. E in questo senso, dalla Spagna arrivano notizie importanti: secondo il portale Sevilla Actualidad, infatti, il Nerviòn è stato contatto dal Manchester United, pronto a fare uno sforzo economico importante per aggiungere il ragazzo al proprio organico. Abbandonata la pista che portava a Carlos Baleba perché ritenuta troppo costosa, ora i Red Devils concentrano i loro sforzi su Agoumé, per il quale sarebbero pronti 40 milioni di euro, riporta El Gol Digital.

Tra i nomi messi in lista da Ineos, proprietario del Manchester United, Agoumé rappresenta un ottimo candidato, grazie alla sua resilienza, alla sua visione di gioco e alle sue prospettive future. L'obiettivo è anche portare equilibrio e freschezza al centrocampo, un'area che è stata identificata come un punto debole della squadra di Ruben Amorim nelle ultime stagioni. Per Ineos, ingaggiare un centrocampista giovane e di talento è fondamentale per il piano di rinforzo, alla ricerca di giocatori in grado di affermarsi in prima squadra e di diventare giocatori chiave in futuro. Nell'ultima stagione, Agoumé ha collezionato 35 presenze con quattro gol in Liga.