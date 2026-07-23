È stato confermato anche per la stagione 2026/2027 il "public announcement", il sistema che consente agli arbitri di spiegare allo stadio le decisioni modificate dopo l'intervento del VAR. La tecnologia sarà utilizzata nei casi di "On-Field Review" (OFR), quando il direttore di gara viene richiamato al monitor, oppure in occasione di controlli VAR particolarmente prolungati.

Attraverso il sistema audio integrato nella produzione televisiva, l'arbitro comunicherà direttamente al pubblico presente sugli spalti e ai telespettatori la motivazione della decisione assunta dopo la revisione, rendendo più chiaro il processo che porta alla scelta finale.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di aumentare la trasparenza e la comprensione delle decisioni arbitrali, offrendo spiegazioni immediate non solo ai calciatori e ai dirigenti delle squadre, ma anche ai tifosi presenti allo stadio e a chi segue la partita da casa.