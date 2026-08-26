Il quadro della League Phase di Champions League è completo dopo le ultime gare di playoff andate in scena stasera: le ultime squadre a strappare il pass per il maxi-girone a 36 sono state Aek Atene, Viking Fotballklubb, Fenerbahçe e Slovan Bratislava, eliminando rispettivamente Levski Sofia, Dinami Zagabria, Lione e Celjie. Stabilite le qualificate, domani, alle 18, il sorteggio del Grimaldi Forum di Montecarlo disegnerà i vari accoppiamenti. Un appuntamento durante il quale l'Inter scoprirà le sue sette avversarie.

LE MAGNIFICHE 36:

Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, Psv Eindhoven, Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Slavia Praga, Stoccarda, Lask, Como, Lens, Sabah, Aek Atene, Viking Fotballklubb, Fenerbahçe, Slovan Bratislava.