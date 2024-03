Finisce 1-1 la gara d'andata tra Sporting Lisbona e Atalanta, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Match al termine del quale l'allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare sul risultato ottenuto in casa dell'Inter qualche giorno fa: "Se ci siamo tolti un po' di pressione in vista della Juventus per il campionato? Col Milan abbiamo fatto un grande punto, un po' fortunato indubbiamente. La sconfitta con l'Inter ci stava, seppure il risultato sia stato troppo dilatato. La vera delusione è stata col Bologna, aver perso ci dispiace molto ma questa è una squadra che reagisce. E noi abbiamo la fortuna di giocare spesso, anche troppo: quando vinci non assapori neanche le vittorie, ma se perdi riparti subito. Peccato oggi non aver vinto" ha detto a Sky Sport.