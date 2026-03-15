Dopo l'annullamento della finalissima tra Spagna e Argentina, è arrivata la risposta dell'AFA, la federazione calcistica argentina, nel nome del suo presidente Claudio Tapia: "Potevamo giocarla in Italia, ma l'UEFA non ha accettato la proposta di cambiare data. Abbiamo sempre sostenuto che la partita dovesse giocarsi in campo neutro e la proposta di Madrid non rispettava questo principio. Si era presentata l'opzione Italia, ma avevamo chiesto il posticipo al 31 marzo. L'UEFA ha ritenuto lo spostamento infattibile ed è stata cancellata".