Dopo l'annullamento della finalissima tra Spagna e Argentina, è arrivata la risposta dell'AFA, la federazione calcistica argentina, nel nome del suo presidente Claudio Tapia: "Potevamo giocarla in Italia, ma l'UEFA non ha accettato la proposta di cambiare data. Abbiamo sempre sostenuto che la partita dovesse giocarsi in campo neutro e la proposta di Madrid non rispettava questo principio. Si era presentata l'opzione Italia, ma avevamo chiesto il posticipo al 31 marzo. L'UEFA ha ritenuto lo spostamento infattibile ed è stata cancellata".
Sezione: News / Data: Dom 15 marzo 2026 alle 19:00
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
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