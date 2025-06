In una giornata frenetica per i colori nerazzurri, molti avranno notato problemi tecnici alla nostra app, che da questa mattina dà l'impressione di non aprirsi. Di fatto la nostra app registra un forte rallentamento nell'avviarsi dovuto alla conclusione di alcuni rapporti con il nostro fornitore, che stiamo cercando di limitare prima di passare a un nuovo fornitore di servizi. Al momento l'app si apre dopo circa un minuto di attesa: sono necessari circa 30 secondi per caricare la splash page iniziale e 30 per caricare le notizie. Ci rendiamo conto che si tratta di un tempo indubbiamente lungo per fruire delle notizie ma si tratta di un disservizio indipendente dalla nostra volontà che speriamo di risolvere il prima possibile.

Intanto tutte le news di FcInterNews sono ovviamente regolarmente fruibili tramite sito web ed m-site (m.fcinternews.it).