Niente pronostici per il derby. Intervistato da Notizie.com, Enrico Bertolino dribbla richieste su come finirà Inter-Milan dicendosi piuttosto contento del momento attuale della sua squadra: "Se ne parlassi male sarei un ingrato. Uno deve essere grato quando tifa una squadra che non deve mortificarsi in giro per l’Italia e per l’Europa. Insomma, l’Inter adesso non ti fare pentire di essere interista. Ci saranno di sicuro i soliti alti e bassi, speriamo che ci siano gli alti nelle partite-chiave. Però sono contento perché ora c’è un disegno, confortato anche dal rinnovo dell’allenatore, senza che venga contestato ogni 10 minuti. Poi non ci sono dubbi, sarà criticato di nuovo… Noi siamo un po’ le ‘falene del calcio’, i momenti di serenità durano poco poco e giriamo intorno alla luce delle polemiche”.

Giudizio positivo anche su Simone Inzaghi: "Il suo è un buon lavoro, con quello che gli è stato messo a disposizione… Il nostro è un mercatino dell’usato, quello in cui prendi i pezzi e cerchi di rivalutarli. Per fortuna c’è San Beppe Marotta, che fa le nozze pure coi fichi secchi. Anzi, neanche secchi, con quelli bolliti. Va ringraziato l’intero staff per quanto fatto". Cosa l’Inter deve invidiare al Milan e viceversa? “Il Milan è più giovane, corre di più dalla metà campo in su. Noi in difesa siamo abbastanza anziani, a parte Bastoni. De Vrij però sta giocando benissimo. Anche l’Inter in attacco è messa molto bene. L’incognita è rappresentata dai portieri. Il nostro non è stato chiamato in causa nelle prime tre giornate, spero di continuare a non vederlo parare, significherebbe non beccare dei tiri contro. Il Milan invece ha Mike Maignan, uno dei migliori al mondo”.