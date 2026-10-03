Nel corso di una recente intervista concessa a News Tank Football, Luca Adornato - direttore marketing dell'Inter - ha spiegato brevemente i passaggi e le attività svolte per sviluppare il prodotto interista a livello internazionale: "La capacità di una squadra di calcio di accrescere la propria visibilità sulla scena mondiale dipende direttamente dalla capacità della competizione in cui milita di distribuire i propri diritti mediatici. La Champions League sta funzionando molto bene sotto questo aspetto, mentre l’altra parte del lavoro deve essere svolta dal campionato nazionale".