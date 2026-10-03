L'obiettivo della nuova ripartenza è quello di vedere all'opera tutti i calciatori convocati da Roberto Mancini. Ecco perché contro la Turchia potremmo vedere un'altra Italia rispetto ai giocatori che sono scesi in campo ieri sera contro la Francia. Potrebbe rivedersi dal 1' Nicolò Barella, in mezzo al campo. Possibile che Mancini conceda un turno di riposo a Tonali. Sulle fasce spingono per la titolarità Di Lorenzo e Ruggeri, mentre in attacco è probabile una chance per Maldini e Vergara. Potrebbe vedersi, magari a gara in corso, anche Inacio.