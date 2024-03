Periodo di terremoti nel mondo del calcio: dopo vari casi di cronaca che hanno riguardato il calcio italiano negli ultimi mesi, dalla questione calcio-scommesse all'indagine della Procura di Milano sulla proprietà del Milan passando per i casi di razzismo, trema anche la Spagna.

Secondo quanto fa sapere As, "sono in corso delle perquisizioni negli uffici della federcalcio a Las Rozas e in ben undici abitazioni. Le indagini verterebbero sul reato di riciclaggio e corruzione per un motivo ben preciso" riporta il Corriere dello Sport. La GdF spagnola sta effettuando controlli "sul contratto sottoscritto nel 2019 dalla Rfef per portare la Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita per sei anni, dal valore complessivo di 240 milioni di euro" si legge. Un contratto che secondo il tribunale di Majadahonda potrebbe nascondere reati di riciclaggio e corruzione.

"In tal senso, sarebbero previsti anche sette arresti - continua ancora il quotidiano romano - e l'iscrizione nel registro degli indagati di altre 5 persone. Il contratto fra la RFEF e l'Arabia Saudita fu firmato dall'allora presidente federale Luis Rubiales, poi dimessosi per il caso Hermoso, con l'intermediazione della Kosmos di Gerard Piqué. Stando a 'La Sexta', fra le abitazioni oggetto di perquisizione ci sarebbe anche quella dello stesso Rubiales".