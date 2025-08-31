È Matteo Marchetti l'arbitro designato per dirigere Inter-Udinese, match valido per la seconda giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Ostia Lido ha come assistenti Baccini e Colarossi, con Zufferli quarto uomo. Al Var c'è invece Marini, coadiuvato da Aureliano. Marchetti non dirige in maniera limpida e dà l'impressione di perdere spesso il controllo della gara, sbagliando qualche fischio di troppo. Quasi tutte giuste le decisioni negli episodi più importanti (il gol di Dumfries, il rigore per l'Udinese e la rete annullata a Dimarco) dove viene sempre aiutato dal VAR, mentre Esposito rischia il rigore con la vistosa trattenuta su Buksa.

10' - Lautaro entra in scivolata su Atta arpionando il pallone: Marchetti fischia fallo, il capitano dell'Inter protesta. Prima sbavatura dell'arbitro.

18' - L'Inter passa in vantaggio con Dumfries che da pochi passi appoggia in rete la palla che gli serve Thuram: l'olandese parte sul filo del fuorigioco, ma la posizione è regolare. Marchetti conferma la rete dopo un breve check col VAR.

26' - L'Udinese chiede un calcio di rigore dopo che la sponda aerea di Bertola che finisce per colpire il braccio destro di Dumfries, che è largo e punibile: Marchetti concede il penalty. Davis non sbaglia e l'Udinese pareggia.

31' - Zemura si lascia andare con estrema facilità dopo un contatto leggero (se non inesistente) con Calhanoglu, che fa di tutto per evitare l'avversario: Marchetti concede punizione all'Udinese senza esitare. Altra imprecisione.

34' - Barella riparte palla al piede e viene steso da Bayo: manca un giallo per l'attaccante dell'Udinese.

38' - Calhanoglu scavalca Bertola con un tocco sotto, il difensore lo stende con una scivolata: Marchetti concede giustamente il vantaggio, poi a fine azione ammonisce il centrale dell'Udinese.

57' - L'Inter pareggia con Dimarco, ma dopo un confronto tra Marchetti e il VAR il gol viene annullato: Thuram, autore dell'assist, è in posizione di fuorigioco al momento della sponda di Sucic.

63' - Goglichidze spinge Bastoni da dietro, Marchetti concede punizione a favore dell'Udinese perché il difensore dell'Inter il tocca il pallone di mano quando cade a terra. Fischio inspiegabile.

70' - Esposito trattiene Buksa in area di rigore in maniera vistosa e rischia seriamente il penalty: Marchetti non vede e il VAR non interviene.

77' - Sava perde tempo durante una rimessa dal fondo: ammonito il portiere dell'Udinese.

88' - Lautaro protesta in maniera plateale: giallo per il capitano dell'Inter.

93' - Zarraga trattiene Esposito e blocca la ripartenza: scatta l'ammonizione.