È Nunzio Lella il giocatore del Venezia che commenta in conferenza stampa nel dopopartita la sconfitta per 5-1 subita contro l'Inter che è valsa l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Sappiamo che l’Inter è una squadra forte, abbiamo provato a fare il nostro gioco sul campo ma la differenza di categoria si è vista. In Serie B a livello fisico siamo molto competitivi, stasera sia tecnicamente che fisicamente abbiamo trovato un avversario che ci ha messo in difficoltà. Nelle ultime partite di campionato abbiamo cambiato marcia, ora ci aspetta la trasferta di Avellino, ci concentreremo su questa partita sin da subito. Uno speciale ringraziamento ai nostri tifosi che ci hanno seguito, sono stati grandissimi a supportarci in questa trasferta. Oggi come sempre ci hanno sostenuto fino all’ultimo minuto", le parole riportate dal sito ufficiale del club lagunare.