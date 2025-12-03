A lasciare maggiormente il segno in questo Inter-Venezia è stato Marcus Thuram, protagonista della partita con la sua doppietta. Ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita, Tikus commenta quanto avvenuto a San Siro: “Al di là dei gol, è importante l’atteggiamento avuto. Abbiamo fatto una partita seria”.

Sono stati coinvolti tantissimi giocatori, la squadra dimostra di avere un gruppo sempre forte.

“Siamo 23-24 giocatori di alto livello, anche i giovani che si allenano con noi possono darci una grande mano”.

Coppa Italia obiettivo dell’Inter?

“Giochiamo ogni competizione puntando ad andare più avanti possibile, poi vedremo”.