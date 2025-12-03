Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il rotondo successo in Coppa Italia contro il Venezia: "Non guardo il risultato, ma prestazione e atteggiamento e direi che abbiamo fatto una buona prestazione. Vogliamo onorare al meglio la competizione e oggi l'abbiamo fatto nella maniera giusta.

Hai dato spazio anche ai giovani...

"Gli esperimenti non esistono: ci sono le caratteristiche dei giocatori e si cerca di farli giocare affinché rendano al meglio. Hanno fatto tutti abbastanza bene, anche i ragazzi giovani che hanno assaggiato San Siro. Devono adattarci al calcio professionistico e hanno i compagni che possono aiutarli per capire cosa significa fare il calciatore professionista".

E' soddisfatto del contributo collettivo?

"Non parlo mai di rotazioni, in campo c'erano diversi titolari. Tranne Diouf, tutti erano stati artefici dell'inizio di stagione. Sapevamo di dover avere l'atteggiamento giusto per onorare la competizione. Pio, Thuram, Sucic, Bisseck, De Vrij e Sucic: per me le rotazioni non esistono. Esistono 22 giocatori più qualche giovane aggregato. Tutti danno il meglio per onorare la causa".