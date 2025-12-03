"Abbiamo fatto le nostre cose bene, soprattutto con la palla abbiamo dimostrato tanta qualità. Però certo, il gol... non dobbiamo prendere queste reti, ma nel complesso è stata una bella serata". Così Yann Bisseck ha espresso la gioia della vittoria di stasera contro il Venezia, gara vinta per 5-1 dall'Inter che vola al quarto di Coppa Italia. Di seguito le parole del tedesco a Inter TV.

Devi essere un po' soddisfatto. Due gol nascono da un tuo lancio:

"No, il primo no. Ma il secondo sì, è stato bello. Io voglio aiutare sempre la squadra, soprattutto quando gioco terzo,. Ma per me la cosa importante è dimostrare le mie qualità aiutando la squadra e vincere".

Ti senti bene fisicamente?

"Sì, questa stagione ho lavorato tanto perché l'inizio non è stato bellissimo per me. Io credo però in me stesso e nella squadra, so cosa possiamo dare. Ho la fiducia del mister, posso migliorare tanto ma la strada è quella giusta".