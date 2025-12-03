Una partita liscia come l’olio, con tante belle note positive: l’Inter avanza a passo di danza in Coppa Italia superando il Venezia per 5-1. Questo il primo commento di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ai microfoni di Sport Mediaset:

C’è un elenco lunghissimo di cose belle, forse il gol preso ha fatto arrabbiare. Ma questa è mentalità.

“A me è piaciuto l’atteggiamento, il rispetto per l’avversario. Sono felice per loro, questo è un gruppo che sa fare, è motivato e vuole dare continuità a quanto di buono è stato fatto in questi mesi. Sono felice per la prestazione, per chi ha giocato la prima a San Siro e mi riferisco ai ragazzi dell’Under 23; sono contento per Diouf che ha fatto 90 minuti e segnato. Sono tante cose buone fatte stasera, sono contento per loro”.

In campo a un certo punto c’erano due 2005 e un 2007. Con Pio e Bonny davanti l’Inter continuava a produrre occasioni, questo è frutto del suo lavoro? E quanta soddisfazione le dà?

“Merito loro e degli altri che li hanno accettati nel gruppo. Non è facile quando hai un gruppo che si conosce bene, ma chi è qui da tanti anni ha accolto bene questi ragazzi che si sono calati bene nella realtà di questa squadra. Il percorso di crescita può migliorare”.

Ogni tua dichiarazione che fai sembra che tu venga da un altro pianeta, spero che tu possa restare all’Inter per tanti anni. Oggi hai avuto una risposta importante dai ragazzi, con questo spirito potete andare avanti.

“Siamo consapevoli del percorso, del lavoro da fare. Poi sono momenti e momenti, bisogna gestire le cose quando vanno bene o male. Poi spero di sparare andando contro qualcosa in questa stagione, qualcosa l’ho detta in passato ma nessuno se ne è accorto. Non posso dire la parola giusta, ma cose non belle le ho dette…”.

C’è un motivo per il quale Frattesi non ha mai giocato al posto di Mkhitaryan?

“Frattesi ha avuto i minuti che probabilmente meritava, forse meritava qualcosa in più ma ha avuto dei problemi. Ha avuto un intervento, altri problemi mai comunicati. Lui si è messo sempre a disposizione, oggi toccava a lui mettere benzina nelle gambe e lo ha fatto abbastanza bene, reggendo 90 minuti. Sappiamo l’importanza di Davide, quanto può dare. Io ho fatto diverse scelte ma sappiamo che vuole essere ancora determinante per noi”.