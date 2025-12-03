Aveva già esordito, questa sera Matteo Cocchi è sceso in campo nuovamente contro il Venezia in Coppa Italia e ha parlato nel post-partita a Inter Tv: "Sicuramente è stata una grandissima emozione, stasera è stata un'ottima partita della squadra. E' una grande emozione per me e i miei compagni dell'U23. A chi mi ispiro? Qui ci sono due grandi laterali sinistri come Dimarco e Carlos, ho la possibilità di vederli tutti i giorni e posso rubargli qualche segreto. Mi lasciano fare e quando c'è qualcosa da correggere giusto me lo dicano".

Come hai vissuto questa chiamata e questo esordio?

"Sono riuscito a dormire, il mister non mi aveva detto nulla per lasciarmi tranquillo. Lavoro ogni giorno per crescere e migliorare, sperando ci siano sempre più momenti come quello di stasera".