"Questo gol che abbiamo subito fa male, non dobbiamo prenderlo. Con la palla abbiamo dimostrato tanta qualità, andiamo avanti così". Così Yann Bisseck, parlando in conferenza, a margine di Inter-Venezia 5-1 di Coppa Italia.

Sono uscite tante voci di mercato su di te, puoi allontanarle?

"No, io non penso a questo. Io sono uno che vive il momento, non guardo tanto il futuro. E' normale che quando uno non gioca tanto qualcuno dica che deve andare via. Io ho fiducia nelle mia qualità, voglio dimostrare quanto valgo a Chivu. Ho imparato, sono migliorato, sono felice di aver trovato più spazio. Il mio obiettivo è giocare ogni partita".

Un pensiero sui ragazzi che hanno esordito.

"Sono bravi ragazzi, si allenano con noi in settimana. Stanno facendo le cose per bene, sono contento per loro perché tutti noi siamo passati da questi momenti. Spero che continuino a lavorare, solo così si migliora".

Tu ti convocercheresti al Mondiale, se fossi Nagelsmann?

"Sì (ride, ndr). La stagione è lunga, per il ct è importante che io giochi con continuità. Se continuo così, non è una garanzia la mia convocazione ma è sicuro che io diventi un osservato. Poi devo sperare nella convocazione".