Lasciata lo scorso maggio al termine di un doppio confronto con i cugini valido per la semifinale, portato a casa dai rossoneri che, come in campionato, avevano sancito un predominio cittadino che l'Inter non è ancora riuscita a smontare, torna la Coppa Italia. Competizione che Cristian Chivu inaugura, per la prima volta in carriera, tra le fredde ma amiche mura del Meazza dove i vice-campioni d'Italia ospitano il Venezia di Giovanni Stroppa per il match valido per l'ottavo di finale. Gara che l'allenatore nerazzurro si gioca puntando su Pepo Martinez tra i pali, Andy Diouf e Luis Henrique sulle corsie di centrocampo e Pio Esposito in attacco, affiancato da Marcus Thuram. "Devo dare fiducia a Diouf ed Henrique", aveva detto nel pre-gara il tecnico della Beneamata, che per ricevere il primo regalo della serata ha dovuto attendere solo diciotto minuti. Tanti i giri d'orologio prima che Andy Diouf sbloccasse la partita, mandando in delirio il freddo San Siro, che esplode alla prima rete nerazzurra del francese, e tutta la panchina di casa, sulla falsariga del sorrisone soddisfatto di Bisseck in estasi per il battesimo dell'ex Lens. Gli interisti non fanno in tempo a esultare per la rete del vantaggio che Pio Esposito raddoppia con un gran tiro da fuori area di prima che sfonda, quasi letteralmente, la porta di Grandi. Mentre Stroppa sconsolato constata inerme il doppio svantaggio, la squadra di casa pattina sul prato del Meazza, con leggiadria e serenità d'animo in una serata che straordinariamente è impostata in modalità facile. Scorrono i minuti e anche le scorribande degli uomini di Chivu che al 29esimo si esalta per il numero di Luis Henrique che con un tocco fatato salta due difensori, prima di riuscire a mettere in mezzo alla ricerca di Esposito, anticipato però prima del tiro. Il tris non si fa attendere molto e dopo cinque giri d'orologio circa arriva anche il gol di Marcus Thuram, che spezza finalmente un digiuno che si prolungava dalla trasferta di Amsterdam. È il gol del Tikus a segnare la marcatura che chiude la prima frazione di gioco.
Gioco che riprende esattamente da dove era stato interrotto e nella ripresa è ancora tutto nerazzurro il copione sciorinato in quel di San Siro. Dopo sei minuti dal ritorno in campo è ancora Marcus Thuram ad aggiornare il tabellino: imbeccato da Frattesi, che trova il secondo assist della notte, gol in tuffo del figlio d'arte che nella caduta rimedia pure un colpo che non sembra però preoccupare. Poker dell'Inter e tutto liscio come l'olio, fino al 66esimo quando i padroni di casa incespicano su una disattenzione di De Vrij che perde palla e si lascia beffare da Sagrado che azzarda un tiro neppure così insidioso ma supera Pepo, confuso da una deviazione di Carlos Augusto. Il risultato muta ancora e questa volta a favore degli ospiti che trovano la rete dell'orgoglio. Qualche minuto prima del gol Chivu intanto ha buttato nella mischia anche il giovane Matteo Cocchi e Angelo Bonny ed è proprio l'ex Parma a spegnere immediatamente l'entusiasmo ritrovato del Venezia, firmando con un gran tiro al volo il pokerissimo dell'Inter: 5-1. Altra spettacolare rete sottoscritta dal 14 di Chivu che di prima raccoglie il traversone di Mkhitaryan e permette ai quasi 45 mila presenti sugli spalti di recuperare l'esultanza che Diouf qualche minuto addietro non ha fatto esplodere, sfiorando e basta la doppietta personale. Serata di fiducia totale quella concessa dall'Inter ai suoi 'piccoletti', visto che ad anticipare di qualche secondo l'ingresso in campo degli altri due 'prestiti' dall'Under-23 Spinaccé e Bovo è la punizione battuta da Cocchi che per un soffio De Vrij non insacca sulla ribattuta di Grandi. La manita non raffredda i bollori della squadra di casa che continua a cercare pressione, profondità e porta ma senza successo. Stroppa inserisce Adorante, Perez e Hainaut, dopo i due cambi precedenti di Schingtienne e Fila, con l'intento di portare sostanza ed esperienza. Mossa che riesce al tecnico della squadra lagunare che non riesce a trovare una seconda rete, ma evita di prenderne altre. Non si va oltre i sei gol nella già prolifera notte milanese: il Venezia saluta la Coppa Italia, l'Inter vola allo step successivo dove troverà la vincente tra Roma e Torino.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 23:04 Inter-Venezia, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:55 La prima in Coppa Italia è dolcissima per l'Inter: Venezia travolto 5-1, da Diouf a Esposito quante gioie per Chivu
- 22:55 Inter-Venezia, Triplice Fischio - Torna il Tikus, primo gol di Diouf: è manita, festa e quarto di finale
- 22:55 liveCOPPA ITALIA, il POST PARTITA di INTER-VENEZIA: ANALISI e PAGELLE
- 22:51 Inter-Venezia, le pagelle - Chivu, solo notizie positive nella notte dei rientri e degli esperimenti: da Diouf a Thuram, fioccano i 7
- 21:58 Inter-Venezia, presenti quasi 45 mila spettatori al Meazza
- 21:05 Dolomiti Bellunesi-Inter U23, le pagelle - David peggiore in campo, in pochi convincono
- 20:38 Per l'Inter U23 arriva la prima sconfitta esterna stagionale: a Fontanafredda contro la Dolomiti Bellunesi finisce 1-0
- 20:36 Chivu: "Stasera la gara più importante, poi penseremo al Como. Devo dare fiducia a Luis Henrique e Diouf"
- 20:34 Thuram a ITV: "Siamo l'Inter, giocheremo al massimo ogni competizione. Io fondamentale? Lo siamo tutti e ventidue"
- 20:29 Il tifo lariano all'assalto di San Siro: saranno 5mila i tifosi del Como presenti sabato
- 20:25 Thuram a SM: "L'anno scorso con loro finì 1-0, serve una gara seria. Felici di avere Esposito"
- 20:25 Venezia, Duncan a SM: "L'Inter è fortissima a prescindere da chi gioca. Contento di tornare a San Siro"
- 20:14 Coppa Italia, Napoli avanti sudando: non basta al Cagliari il gol di Esposito, gli azzurri la spuntano ai rigori
- 20:00 Milan, Allegri: "La Coppa Italia non interessa a nessuno fino agli ottavi di finale. Poi interessa a tutti"
- 19:46 La FIFA prepara la rivoluzione del calciomercato: nei prossimi mesi può arrivare la riforma
- 19:32 Zola: "Difficile dire chi vincerà lo scudetto. Vorrei vedere molti più giovani come Pio Esposito"
- 19:17 Carboni delude in Atalanta-Genoa, De Rossi: "Non è facile dimostrare tutto subito, specie in 10"
- 19:03 Angelozzi, DS Cagliari: "Caprile seguito in Premier League. Sebastiano Esposito può diventare come Pio"
- 18:48 Varane: "Como progetto fantastico e speciale. Volevo giocare, ma sto conoscendo l'altro lato del calcio"
- 18:34 Napoli, Manna: "Passeremo sicuramente il turno. Lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni"
- 18:20 Pavoletti agrodolce con Seba Esposito: "Giocatore forte. Lo stiamo coccolando ma gli tiriamo anche le orecchie"
- 18:05 Palladino non si nasconde: "Vogliamo vincere la Coppa Italia. È l'obiettivo di tutta l'Atalanta"
- 17:50 Coppa Italia, poker dell'Atalanta sul Genoa di De Rossi: Palladino se la vedrà con la Juventus
- 17:30 Di Napoli: "Vicario era già vicino all'Inter, poi la Premier ebbe la meglio. Ecco perché"
- 17:10 Sky - Chivu studia una variante nell'11 anti-Venezia: ipotesi Diouf attaccante. E scalpita Cocchi
- 16:50 Pastorello: "Bonny-Inter, Ausilio ha fatto la differenza. Abbiamo avuto contatti anche con Napoli e alcuni club inglesi"
- 16:35 Van Dijk scuote il Liverpool: "Vogliamo uscire da questo periodo difficile, ora dobbiamo dare continuità"
- 16:20 Ambrosini: "L'importanza di Lautaro va oltre i numeri: è l'attaccante che fa giocare meglio l'Inter"
- 16:05 Pastorello sull'ex Inter Zanotti: "Ricalcasse le orme di Dimarco, sarebbe una grande cosa"
- 15:50 Quote - Spunta l'ipotesi dello spareggio scudetto. Milan in pole come campione d'inverno (davanti all'Inter)
- 15:35 Benatia: "Pavard? A dieci giorni dalla fine del mercato l'Inter voleva cederlo a titolo definitivo per 20 mln di euro. Poi con Ausilio e Marotta..."
- 15:21 Ventola: "L'Inter ha la rosa più forte d'Italia. Chi ha quelle opzioni a centrocampo? E l'attacco è messo bene"
- 15:07 GdS - Venezia con tanti ex Inter. Ma in campo ce ne sarà soltanto uno...
- 14:53 Vranješ: "Mlacic, sorpreso dall'interesse dell'Inter ma ne capisco il ragionamento. Prezzo? Tra i 3 e i 5 mln di euro"
- 14:38 Sneijder: "Pallone d'Oro, ai miei tempi era diverso. Oggi la stagione e i risultati contano molto di più"
- 14:24 Guida, l'insaputo 'statista' della "Libera spesa in libero supermercato"...
- 14:10 Sneijder: "Inter, succede tutto per una ragione. Benitez è arrivato nel momento peggiore, anche noi gli abbiamo reso le cose difficili"
- 13:55 Qui Venezia - Stroppa cambia tutti: niente ritorno al Meazza da titolare per Filip Stankovic
- 13:41 videoBorriello: "Pio Esposito è impressionante, la Nazionale ha il centravanti del futuro"
- 13:27 videoRanocchia: "Sergio Ramos all'Inter? Può succedere di tutto. La squadra apprezza Chivu perché..."
- 13:13 La Juventus perde Gatti: lesione del menisco mediale, servirà l'intervento chirurgico. I tempi di recupero
- 12:58 Il Mattino - Napoli, Mainoo obiettivo numero uno. Frattesi e Frendrup tra le alternative, ma nulla di concreto
- 12:44 Ranocchia: "Sono arrivato all'Inter con 6 mesi di ritardo. Lì ho realizzato i miei sogni"
- 12:29 GdS - Esposito, oggi un'occasione ghiotta per trovare la prima rete a San Siro
- 12:15 Gazzetta Sports Awards, Lautaro Martinez conquisterà il premio 'Performance': "Sempre più simbolo dell'Inter"
- 12:00 INTER-VENEZIA, maxi TURNOVER: occhi PUNTATI su DIOUF. Torna PEPO, COCCHI titolare? E dall'U23...
- 11:45 Corsera - Juve, anche Brozovic tra le fanta-suggestioni di mercato per il centrocampo
- 11:30 Gravina: "Le figuracce della Nazionale? Ecco le cause! Sui debiti dei club e il caos arbitrale..."
- 11:16 UFFICIALE - L'Inter annuncia la partnership con BUD: sarà Official Beer Partner e Regional Partner del club
- 11:02 Pastorello sul futuro di Acerbi e De Vrij: "Con noi l'Inter è stata chiara. Io porterò più opzioni ai giocatori"
- 10:48 CdS - L'Inter torna ambiziosa: nel mirino c'è di nuovo il Triplete
- 10:34 Corsera - Frattesi deluso, opzione Napoli: i costi. L'Inter guarda a destra e punta un obiettivo
- 10:20 Shevchenko: "Scudetto? Non avere le coppe è un vantaggio. Sul nuovo San Siro dico che..."
- 10:06 Vieri: "Corsa Scudetto? Ne riparliamo a marzo. Esposito? Fai due gol e sei Boninsegna, ma..."
- 09:52 TS - Mlacic, c'è già il prezzo e l'Inter ha un progetto: anche l'OM in pressing, contatti continui
- 09:38 TS - Dumfries, buone notizie: ci prova per il Liverpool. Darmian, tempi più lunghi: il punto
- 09:24 TS - Esposito, i ricordi col Venezia e il gol al Meazza: Pio guida un'Inter sperimentale
- 09:10 CdS - Luis Henrique per rompere il ghiaccio, Esposito per la "prima volta": la probabile formazione
- 08:56 GdS - Può essere la serata di Cocchi, Bonny convocato: la probabile formazione
- 08:42 GdS - Mercato di gennaio: Frendrup se parte Frattesi. Ma il sogno resta un altro...
- 08:28 CdS - Mlacic come Sucic: l'Inter cerca di anticipare il Liverpool per il promettente talento dell'Hajduk Spalato. Il piano è quello di...
- 08:14 GdS - Tottenham in cerca di un portiere: l'Inter ripiomba su Vicario che può liberarsi
- 08:00 Preview Inter-Venezia - Martinez, Diouf e Frattesi dal 1'. Chance per Cocchi?
- 00:00 Da Martinez a Luis Henrique e Diouf: non è solo un ottavo di Coppa Italia
- 23:48 Bookies - Lautaro vola verso il titolo di capocannoniere: staccati Orsolini e Thuram
- 23:34 Aristide Guarneri ospite d'onore dell'Inter Club Oglio Po. Presente anche il papà di Bastoni
- 23:20 L'Inter attesa dalla 400esima partita in Coppa Italia. Col Venezia a San Siro tradizione favorevole
- 23:06 Coppa Italia, la Juventus batte 2-0 l'Udinese e strappa il biglietto per i quarti. Spalletti perde Gatti per infortunio
- 22:52 DAZN prepara una rivoluzione: offerta alla Lega Serie A una partnership sul modello ESPN-NFL