Arrivato ai microfoni di Sport Mediaset, Yann Bisseck, difensore dell’Inter, commenta con soddisfazione la vittoria contro il Venezia. Aggiungendo però una nota di rammarico:

Bella Inter, tante cose positive, quale ti è piaciuta di più?

“Abbiamo giocato bene, sono un po’ incazzato per il gol preso perché volevamo chiudere a zero. Ma penso che con la palla abbiamo fatto tante cose buone, ogni giocatore ha fatto le cose per bene e quindi possiamo essere contenti”.

Sei tornato nel ruolo delle passate stagioni, dove ti piace giocare ed esprimerti meglio?

“L’ho detto sempre, per me è importante giocare, non mi interessa dove. Da terzo posso anche gettarmi in avanti, ho qualche qualità davanti e voglio aiutare sempre la squadra. Ma la cosa importante è la difesa, posso migliorare tanto ma sono sulla strada giusta”.

Vi siete lasciati alle spalle la negatività di due partite negative, cosa vi dà la continuità di vittorie?

“Perdere non è mai bello, abbiamo rivisto le partite sappiamo cosa fare meglio. Ma la stagione è lunga, può capitare di perdere una o due partite ma sappiamo di essere forti. Per adesso siamo in grado di arrivare ai nostri obiettivi”.