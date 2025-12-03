"Concordo con quanto detto con Bovo (LEGGI QUI), esordire a San Siro è emozione unica. Ringrazio la società, il mister e lo staff per averci dato questa opportunità che è il sogno di tutti i bambini. Per quanto riguarda la Serie C, migliori sicuramente rispetto alla Primavera, colmi il gap con la prima squadra", ha detto Matteo Spinaccé a Inter TV nell'immediato post Inter-Venezia, match vinto per 5-1 dalla squadra di Chivu che ha visto l'esordio in prima squadra anche dell'attaccante nerazzurro.

Vi siete confrontati con qualche vostro compagno? E a chi vi ispirate?

"Sicuramente io provo a prendere spunto da tutti. Tutti hanno qualità diverse, ma forse mi rispecchio un po' in più in Marcus Thuram. Sono tutti ragazzi d'oro. Magari parlo un po' di più con Pio, siamo quasi coetanei, lo conosco dalle giovanili. È speciale davvero. Ci dà sempre consigli e ci sta vicino. Sono grato di giocare con loro".