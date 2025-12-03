Ange-Yoan Bonny è uno dei grandi protagonisti della netta vittoria dell'Inter sul Venezia che vale un posto per i quarti di Coppa Italia: "È stata una bella serata per tutta la squadra. Sono contento per la vittoria e per il gol", le prime parole rilasciate dal francese ai microfoni di SportMediaset sul prato di San Siro.

Cosa direte a Diouf?

"Siamo contenti per lui, non ha avuto un inizio facile ma oggi sta dimostrando a tutti il suo vero valore".