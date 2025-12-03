"Sicuramente bellissimo esordire a San Siro", ha ammesso con gli occhi emozionati Leonardo Bovo a Inter TV dove ha commentato la gioia dell'esordio in prima squadra. "La prima volta è qualcosa di incredibile che ti rimane. La Serie C ci aiuta. Colma il gap tra Primavera e la prima squadra, ci rende sicuramente più pronti" ha detto dopo il 5-1 contro il Venezia, valso il quarto di Coppa Italia.

Vi siete confrontati con qualche vostro compagno? E a chi vi ispirate?

"Sono tutti super disponibili quando abbiamo bisogno di consigli o di una mano. Cerco di prendere qualcosa da tutti, nel mio caso dai centrocampisti anche perché quest'anno sto ricoprendo più ruoli, cha sia mezzala o da playmaker quindi cerco di prendere qualcosa da tutti questi signori. Da chi traggo ispirazione? Direi Calha".