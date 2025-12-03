Una gara che già sulla carta probabilmente appariva senza storia, ma che l'Inter è stata brava a rendere ancora più liscia e gradevole da vedere. L'Inter debutta come meglio non potrebbe in questa Coppa Italia superando il Venezia con un secco 5-1. Gara senza storia, condotta in lungo e in largo dai nerazzurri che trovano tante note liete dalla serata: a partire dal primo gol in nerazzurro di Andy Diouf, passando dalla bomba di Pio Esposito e dall'ennesima rete di un Ange-Yoan Bonny sempre più micidiale, fino alla doppietta di Marcus Thuram che spezza un digiuno durato troppo tempo. La deviazione di Carlos Augusto sul tiro di Richie Sagrado è l'unica macchia di una serata tranquilla, ora l'appuntamento è a gennaio quando l'Inter saprà chi affrontare tra Roma e Torino ai quarti.
IL TABELLINO
INTER-VENEZIA 5-1
MARCATORI: 18' Diouf (I), 20' Esposito (I), 34', 51' Thuram (I), 66' Sagrado (V), 76' Bonny (I)
INTER: 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski (46' 22 Mkhitaryan), 8 Sucic (79' 45 Bovo), 11 Luis Henrique (59' 43 Cocchi); 9 Thuram (59' 14 Bonny), 94 Esposito (79' 47 Spinaccè).
In panchina: 1 Sommer, 60 Taho, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 45 Bovo, 47 Spinaccé, 49 Maye, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
VENEZIA: 23 Grandi; 2 Korac, 16 Venturi, 48 Sidibé (46' 3 Schingtienne); 20 Sagrado, 32 Duncan, 37 Bohinen, 24 Lella (81' 71 Perez), 5 Haps (64' 7 FIla); 21 Compagnon (81' 18 Hainaut), 80 Casas (81' 9 Adorante).
In panchina: 1 Stankovic, 14 Minelli, 6 Busio, 8 Doumbia, 19 Bjarkason, 27 El Haddad, 30 Svoboda.
Allenatore: Giovanni Stroppa.
Arbitro: Di Marco. Assistenti: Preti - Ricci. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Nasca. Assistente VAR: Mazzoleni.
Note
Spettatori: 44.910
Ammoniti: Korac (V)
Corner: 2-1
Recupero: 1°T 1', 2°T 0'
RIVIVI IL LIVE
90' - FISCHIA DI MARCO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER VOLA AI QUARTI DI COPPA ITALIA VINCENDO SUL VELLUTO CONTRO IL VENEZIA!
90' - Prova Cocchi con un bell'ingresso in area con tiro col piede debole murato da Schingtienne.
85' - Contatto prolungato tra Schingtienne e Bonny in area, il francese va a terra ma per Di Marco non ci sono gli estremi del penalty.
84' - De Vrij taglia a tutta birra sul corner di Mkhitaryan, colpo di testa che termina fuori.
83' - Ha un'occasione Spinaccè che tra due difensori in area ha la chance per tirare ma è sul suo piede debole, torna sul sinistro e trova un corner.
83' - Lanciato Sagrado sulla corsa, Martinez esce ed anticipa l'avversario. Erroruccio di Diouf che perde il giocatore lagunare.
81' - Stroppa esaurisce i cambi con Adorante per Casas, Perez per Lella e Hainaut per Compagnon.
79' - Debutto in prima squadra per Leonardo Bovo e Matteo Spinaccè, fuori Sucic ed Esposito.
78' - Finale di gloria per altri due ragazzi dell'Under 23, pronti a entrare Bovo e Spinaccè. Punizione di Cocchi respinta da Grandi sui piedi di un sorpreso De Vrij.
IL GOL DI BONNY: Mkhitaryan stavolta fa la cosa giusta con una bella torre di testa con la quale serve un pallone al bacio che Bonny corregge in porta con una conclusione al volo di pregevole fattura.
76' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! AAAAAANGEEEEEEEEEE-YOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAANNN BOOOOOOOOOOOOOONNYYYYYYYYYYYY!!!
74' - Mkhitaryan servito da Bonny ha praticamente tutta l'area davanti, ma il suo sinistro sul palo del portiere finisce a un centimetro dal palo.
72' - La sfortunata deviazione ha fatto arrabbiare Carlos Augusto, che vuole la rivincita con un'altra azione offensiva.
69' - Diouf vicino alla doppietta. Azione orchestrata da Carlos Augusto che appoggia su Bonny, il cui cross trova Esposito fuoritempo ma pronto Diouf ad accorrere e calciare a botta sicura. Grandi battuto, ci pensa Venturi a respingere.
66' - Autogol di Carlos Augusto e il Venezia trova la rete! Palla persa di De Vrij che viene raccolta da Sagrado il cui tiro nemmeno troppo pretenzioso viene alzato dal brasiliano la cui deviazione beffa Martinez!
65' - Cocchi lancia Pio Esposito che fa a sportellate con Venturi, cade l'attaccante nerazzurro ma Di Marco fa cenno che non c'è fallo.
64' - Compagnon punta Cocchi e crossa, Martinez interviene parando a terra.
64' - Cambio nel Venezia: Fila prende il posto di Haps.
63' - Cocchi atterra Sagrado sulla linea di metà campo, punizione per il Venezia.
60' - Arrivano i cambi: dentro Bonny e Cocchi, fuori Thuram e Luis Henrique.
60' - Mkhitaryan reclama un giallo su Sagrado per un fallo anche evidente, Di Marco gioca a fare il poliziotto buono.
59' - Bonny e Cocchi si avvicinano in postazione cambi.
57' - Grande chiusura di De Vrij che nega un uno-contro-uno in area nerazzurra a Casas, Di Marco però fischia fallo precedente di Frattesi su Haps.
56' - Esposito sbaglia nel senso opposto: ruba palla in area ad un difensore ma invece di servire Thuram solo davanti a Grandi calcia in diagonale trovando la risposta in due tempi del portiere.
55' - Esposito è in posizione ideale per il tiro ma prova il dialogo con Thuram, Korac anticipa.
53' - Sucic arriva in ritardo su un cross e si rifugia in calcio d'angolo.
IL GOL DI THURAM: Il francese ispira con un velo per lanciare Frattesi, il francese conclude tuffandosi di testa sul cross del numero 16 e infilando da zero metri Grandi per la quarta volta. Doppietta per Tikus, che nella ricaduta ha anche un lieve dolore.
51' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAMMMMMMMMM!!!
50' - Tocco di suola di Thuram, Esposito prova ad avventarsi ma Korac ci mette il piede in extremis.
48' - Luis Henrique culla il sogno del primo gol nerazzurro. Lanciato da Mkhitaryan, il brasiliano semina i difensori ed entra in area. La sua conclusione è però respinta da Grandi.
-----
22.06 - Primo pallone del secondo tempo per il Venezia: PARTITI!
22.05 - Sarà Zielinski a lasciare il campo a Mkhitaryan. Nel Venezia, Schingtienne rileva Sidibé.
22.04 - Le due squadre tornano in campo per la ripresa.
22.01 - Mkhitaryan smette il fratino, è pronto a entrare. Nel Venezia Stroppa è pronto a fare entrare Schingtienne.
21.58 - Sono 44.910 gli spettatori presenti, dei quali 1.731 gli ospiti. Riscaldamento intenso per Mkhitaryan.
HALFTIME REPORT - Onestamente, è difficile pensare ad uno spartito migliore: anche con tutta la tara del caso, la prestazione dell'Inter è decisamente di alto livello. E i tifosi che hanno sfidato il freddo di San Siro hanno potuto gustarsi quelle delizie che tanto hanno bramato: il primo gol nerazzurro di Andy Diouf, nato da un suo spunto personale; la prima gioia nella sua casa di Pio Esposito col bolide che non lascia scampo a Grandi; il ritorno al gol di Marcus Thuram con un'altra conclusione dalla distanza. Gap evidente tra le avversarie, però ciò nulla toglie a quanto di bello fatto vedere.
------
45' + 1 - Finisce il primo tempo: l'Inter va al riposo avanti con un rotondo 3-0 sul Venezia.
45' + 1 - Punizione di Sucic, nessuno tocca e sarà rinvio dal fondo.
45' - Ci sarà un minuto di recupero. Primo giallo del match per Korac, dopo un fallo su Thuram.
41' - Duncan prova il cross a servire Sagrado, palla troppo profonda che si perde sul fondo.
41' - Cerca gloria Luis Henrique, tiro un po' debole bloccato da Grandi.
40' - Blitz di Sucic che una volta entrato in area scarica su Pio Esposito la cui conclusione è ribattuta.
39' - Altro errore in impostazione di Martinez, che ha da ridire coi compagni.
IL GOL DI THURAM: Errore in appoggio di Venturi, palla agganciata da Zielinski che appoggia rapido per Thuram. Esposito fa un bel movimento a calamitare l'attenzione della difesa aprendo il varco alla conclusione dalla distanza del francese che infila la palla all'angolino.
34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMM!!!
32' - Velo di Esposito per Thuram che poi serve di tacco il compagno, Lella però capisce e anticipa.
29' - Tiro in diagonale velenoso di Thuram, Grandi interviene in due tempi.
29' - Numero di Luis Henrique che con un tocco fatato salta due difensori, poi riesce a mettere in mezzo per Esposito anticipato prima del tiro.
26' - Casas prova un tiro che De Vrij smorza, agevolando l'intervento comodo di Martinez.
26' - Frattesi ha un pallone invitante, scarta Korac ma poi viene chiuso in corner.
25' - Sidibé devia in calcio d'angolo il cross di Frattesi.
23' - Bisseck controlla male un pallone, nel tentativo di recuperarlo travolge Haps.
IL GOL DI ESPOSITO: Finalmente la prima gioia dell'attaccante nerazzurro a San Siro. E che gol: raccoglie palla dopo l'intervento di un difensore avversario su Sucic e scaglia una conclusione potente da oltre l'area che rimbalza sul terreno e per poco non fa un buco nella porta di Grandi.
20' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
IL GOL DI DIOUF: Un'azione tutta frutto dell'iniziativa del giovane francese, che prende palla, scarica su Frattesi e parte verso l'area aspettando l'uno-due del compagno che arriva puntualmente. L'ex Lens riceve, calcia in maniera magari non perfetta ma precisa quanto basta per punire Grandi.
18' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAANDYYYYYYYYYYYYYYYY DIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!
17' - Frattesi! Prima iniziativa dell'Inter con il centrocampista che scivola via dalle maglie della difesa avversaria poi tira da posizione decentrata colpendo l'esterno della rete.
11' - Compagnon prova il lancio per Lella, Martinez capisce le intenzioni avversarie e blocca in uscita. Poi però sbaglia l'appoggio per Bisseck.
10' - Lancio di Zielinski troppo profondo per Thuram, Grandi controlla agevolmente.
8' - Tiro potente di Sucic, murato dalla retroguardia veneziana.
8' - Filtrante di Duncan anticipato da Diouf, aiutato da Bisseck.
5' - Bisseck strappa palla a Casas, ma per Di Marco il tedesco commette fallo.
2' - Bello spunto di Diouf che costringe Duncan ad un fallo anche passibile di giallo, Di Marco per ora sorvola.
2' - Scontro a metà campo tra Lella e Frattesi, punizione per il Venezia.
-----
21.02 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!
21.01 - Minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli.
20.59 - De Vrij e Duncan davanti a Di Marco per il sorteggio.
20.57 - Inter e Venezia entrano sul terreno di gioco.
20.57 - Non molto pubblico a San Siro, anche se la cornice è apprezzabile. Veneziani presenti in buon numero, sono circa 1.500.
20.56 - Inter già nel tunnel. De Vrij sarà il capitano della serata.
20.50 - Squadre rientrate, fra pochi minuti il calcio d'inizio.
20.25 - Le due squadre in campo per il riscaldamento.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
