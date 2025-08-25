Partita tranquilla per Federico La Penna di Roma, designato per Inter-Torino: lo dimostra anche l'assenza di cartellini in una gara dominata dai nerazzurri dal primo all'ultimo minuto. Pochi gli episodi degni di nota, decisioni quasi tutte corrette a parte un'inversione di fallo al 50'. Vediamo allora i principali episodi da moviola.

6' – Thuram in ritardo su Vlasic, fallo per il Torino, rischia il giallo il nerazzurro.

15' – Rischia anche Pavard che colpisce da dietro Ilkhan, solo fallo anche in questo caso.

28' – Sucic interviene duro su Vlasic che resta a terra, fa bene La Penna a lasciar proseguire, intervento duro ma pulito.

41' – Fallo di Biraghi su Thuram al limite dell'area, ma La Penna fischia punizione per il Torino. Iniziale smarrimento dei nerazzurri, poi chiarito l'episodio: nel prendere posizione Thuram pesta involontariamente il piede di Biraghi, che poi lo fa cadere. Primo fallo del nerazzurro, decisione giusta.

50' – Episodio simile al 50', stavolta però la decisione di La Penna lascia molte perplessità: Thuram se ne va in contropiede, Coco lo ferma corpo a corpo, l'arbitro assegna la punizione al Torino. Sonori fischi da tutto San Siro.

61' – Coco abbraccia Thuram per non farlo partire, stavolta giusta la chiamata di La Penna.

Data: Lun 25 agosto 2025 alle 23:50
Autore: Domenico Fabbricini
