Il Südtirol si muove per dare a Davide Possanzini giocatori importanti per la prossima Serie B. Secondo quanto riferisce Trivenetogol, è in programma un incontro col Venezia per provare a definire l’arrivo di Alessandro Plizzari. Piace molto anche Giacomo Stabile, rientrato all’Inter Under 23 dopo l’esperienza al Bari. Il ds del club, Lovisa, negli scorsi giorni aveva parlato così del calciomercato del club: “C’è poco da dire, secondo me c’è tanto da lavorare. Però penso che siamo pronti a questo e siamo sicuri che daremo tutto per cercare di fare bene per questo club”.