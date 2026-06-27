Il Südtirol si muove per dare a Davide Possanzini giocatori importanti per la prossima Serie B. Secondo quanto riferisce Trivenetogol, è in programma un incontro col Venezia per provare a definire l’arrivo di Alessandro Plizzari. Piace molto anche Giacomo Stabile, rientrato all’Inter Under 23 dopo l’esperienza al Bari. Il ds del club, Lovisa, negli scorsi giorni aveva parlato così del calciomercato del club: “C’è poco da dire, secondo me c’è tanto da lavorare. Però penso che siamo pronti a questo e siamo sicuri che daremo tutto per cercare di fare bene per questo club”.

Sezione: Mercato / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 17:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione