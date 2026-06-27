Vittoria sonora per il Belgio che infligge una manita alla Nuova Zelanda e si prende la vetta della classifica del Gruppo G della Coppa del Mondo 2026. Doppietta di Trossard, primo gol per De Bruyne, in rete anche Lukaku che fa anche assist a Saelemaekers nel 5-1 finale. Vale lo score dell’orgoglio la rete sottoscritta da Just all’84esimo, gol del momentaneo 1-3. Red Devils che adesso primeggiano in classifica grazie alla differenza reti maggiore rispetto all'Egitto, secondo a pari punti.

L’Egitto, dal canto suo, non è riuscito ad andare oltre l’1-1 nel match contro l’Iran di Taremi che esce dal campo con tanto rammarico per il rigore sbagliato all’11esimo. Ad andare in vantaggio sono gli egiziani con Saber che fa 1-0 al quinto minuto. Poco dopo però gli iraniani si vedono servita su un piatto d’argento l’occasione del pareggio, occasione che l’ex attaccante dell’Inter cestina sbagliando dagli undici metri. Al 14esimo Rezaeian pareggia e al 93esimo Khalilzade fa 1-2, ma è fuorigioco e la rete viene annullata. Finisce 1-1: Egitto secondo a pari punti dei belgi, e Iran terzo con 3 punti che regalano loro ancora speranza. Ansia per la Nazionale di Hossam Hassan, costretto a sostituire Salah al 56' per un problema alla coscia destra..