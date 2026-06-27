Sembra essere definitivamente conclusa la telenovela che riguarda Marco Palestra. Secondo quanto svelato da Fabrizio Romano qualche ora fa, l'esterno italiano ha firmato il suo contratto da se anni più opzione con il Chelsea, mettendo di fatto fine ai discorsi legati al suo futuro anche da un punto di vista formale.

Xabi Alonso, che ha fortemente voluto l'ormai ex promesso sposo dell'Inter, può sorridere: per oltre 55 milioni la dirigenza dei Blues hanno acquistato dall’Atalanta il nuovo innesto per l'allenatore spagnolo. Si attende adesso solo l'ufficialità.

Sezione: Mercato / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 09:44
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi