Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, starebbe pensando a Zbigniew Boniek per il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. L'indiscrezione è rilanciata dal Corriere dello Sport: l'ex giocatore di Roma e Juventus, che in passato ha coperto anche il ruolo di presidente della Federcalcio polacca, a detta di Malagò ha tutti i requisti che servono per coprire questo ruolo. Oltre al suo passato da calciatore di alto livello e alla sua esperienza come dirigente, vanta carisma, contatti e peso politico.

Calano le quotazioni di Maldini

Resistono, oltre a lui, le candidature di Buffon, Del Piero, Baggio, Zola, Albertini, Ranieri e Bergomi. Il nome più caldo fino a qualche giorno fa, Paolo Maldini, appare invece meno probabile: l'ex Milan non ha ancora ricevuto una proposta diretta ma sarebbe intenzionato a declinare in caso arrivi.