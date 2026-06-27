Dai tanti derby da avversari ad una stagione da compagni di squadra al Panathinaikos. Davide Calabria, approdato al Panathinaikos l'estate scorsa, ritroverà in Grecia Stefan de Vrij, col quale ha vissuto tante stracittadine l'uno contro l'altro con le maglie di Milan e Inter e che ora sarà suo compagno con la divisa del PAO. Tocca a Calabria presentare il difensore neerlandese ai microfoni del sito Monobala.gr: "Ho giocato contro di lui molte volte negli ultimi anni, ed è stata dura ogni volta. È un ottimo giocatore, un ragazzo eccezionale. Gli ho parlato un paio di volte negli ultimi giorni; lo conosco da molto tempo. È meglio averlo in squadra che come avversario. Preferirei decisamente averlo nella mia squadra. Ha avuto una carriera straordinaria, ha vinto molti trofei.Penso che possa aiutare noi e i giovani a raggiungere un nuovo livello. Abbiamo bisogno di giocatori come lui che si facciano avanti".

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"L'anno scorso è stato lo stesso, più o meno ogni anno, fa parte del nostro lavoro sentire le voci di mercato. Onestamente finora non mi interessa, perché sono qui e lavoro qui con il club e con tutti. Quindi sono qui, sono felice e vedremo".

Come vedi il tuo ruolo all'interno del team e in che modo contribuisci a questo successo?

"Cerco di dare il massimo in campo, di mostrare le mie qualità e di lavorare come giocatore, come un giocatore di squadra. Onestamente, è tutto. Cerco di dare e fare tutto per questo club e per la mia carriera. Voglio competere. Mi piace vincere e voglio vincere. Quindi, questo è il mio obiettivo: vincere, vincere, vincere".

Un motto personale per i tifosi e per la squadra quest'anno?

"Vittoria. Questo è il mio motto. Vittoria. Non mi interessa nient'altro".