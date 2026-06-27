Dai tanti derby da avversari ad una stagione da compagni di squadra al Panathinaikos. Davide Calabria, approdato al Panathinaikos l'estate scorsa, ritroverà in Grecia Stefan de Vrij, col quale ha vissuto tante stracittadine l'uno contro l'altro con le maglie di Milan e Inter e che ora sarà suo compagno con la divisa del PAO. Tocca a Calabria presentare il difensore neerlandese ai microfoni del sito Monobala.gr: "Ho giocato contro di lui molte volte negli ultimi anni, ed è stata dura ogni volta. È un ottimo giocatore, un ragazzo eccezionale. Gli ho parlato un paio di volte negli ultimi giorni; lo conosco da molto tempo. È meglio averlo in squadra che come avversario. Preferirei decisamente averlo nella mia squadra. Ha avuto una carriera straordinaria, ha vinto molti trofei.Penso che possa aiutare noi e i giovani a raggiungere un nuovo livello. Abbiamo bisogno di giocatori come lui che si facciano avanti".
Ti manca l'Italia? Perché leggiamo diverse notizie secondo cui molte squadre ti vorrebbero, è normale.
"L'anno scorso è stato lo stesso, più o meno ogni anno, fa parte del nostro lavoro sentire le voci di mercato. Onestamente finora non mi interessa, perché sono qui e lavoro qui con il club e con tutti. Quindi sono qui, sono felice e vedremo".
Come vedi il tuo ruolo all'interno del team e in che modo contribuisci a questo successo?
"Cerco di dare il massimo in campo, di mostrare le mie qualità e di lavorare come giocatore, come un giocatore di squadra. Onestamente, è tutto. Cerco di dare e fare tutto per questo club e per la mia carriera. Voglio competere. Mi piace vincere e voglio vincere. Quindi, questo è il mio obiettivo: vincere, vincere, vincere".
Un motto personale per i tifosi e per la squadra quest'anno?
"Vittoria. Questo è il mio motto. Vittoria. Non mi interessa nient'altro".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:15 Panathinaikos, Calabria su De Vrij: "Meglio in squadra con te che contro"
- 15:01 Daily Mail - Sfumato Tonali, l'Arsenal vira su Curtis Jones
- 14:48 PODCAST - Di Marzio: "Offerta interista per Palestra mai arrivata"
- 14:35 Nazionale, Malagò pensa a Boniek come DT. In lizza anche Bergomi
- 14:20 Muharemovic piaceva all'Inter, ma ha mollato la presa per un motivo
- 14:05 Croazia, Dalic: "La formazione per il Ghana? Servono 16 giocatori"
- 13:51 Capitolo difesa, l'Inter sfida il Como per il cartellino di Chalobah
- 13:41 Palestra-Chelsea, A. Canovi: "Con la Premier non si può competere"
- 13:27 Delio Rossi: "I fondi non sono dei benefattori, hanno il loro tornaconto"
- 13:12 La furia di Taremi: "Questo Mondiale è un disastro, la FIFA non fa nulla"
- 13:00 Esposito-Inter, tanta voglia di rinnovo. Ecco la proposta Parma per Carboni
- 12:58 Juric saluta l'Atalanta: risoluzione. Adesso, l'avventura a Monza
- 12:43 Perisic l'inossidabile: "Finché potrò fare la differenza in campo, giocherò"
- 12:29 Il Messaggero - Koné o Soulé, uno è di troppo: i pensieri della Roma
- 12:14 Argentina, tanti cambi con la Giordania. Scaloni: "Chi giocherà, lo meriterà"
- 12:00 TRAMONTANA FURIOSO: "OAKTREE SVEGLIATI! Troppi PALETTI, SEMBRA una PRESA per il C**O. Su PALESTRA.."
- 11:54 Argentina, Lautaro e Alvarez insieme con la Giordania? Scaloni ci pensa
- 11:40 Condò: "Il timing di Oaktree non è adatto a trattative di alto livello"
- 11:25 La Repubblica - Nico Paz era il sogno. Ora vanno ridisegnati i piani
- 11:10 Conferme su Khalaili: l'Inter ha sondato il terreno per l'esterno
- 10:56 TS - Inter, delusione Paz. Ma Lucio e Sneijder insegnano qualcosa
- 10:42 Muslera condanna l'Uruguay: vince la Spagna e Capo Verde secondo
- 10:27 GdS - Nico Paz-Como, acquisto fattibile ma con settlement agreement
- 10:13 TS - Khalaili idea post-Palestra, ma c'è anche il Napoli. Viva la pista Molina
- 09:59 TS - Jones priorità per il centrocampo, ma occhio anche a difesa e porta
- 09:44 Palestra ha firmato col Chelsea. Si attende solo l'ufficialità
- 09:29 CdS - Il Nottingham ora può affondare per Frattesi, ma lui vuole la Juve
- 09:14 CdS - Nico Paz non è un fallimento di mercato, ma basta passi falsi
- 09:00 CdS - Inter, strada in salita per i dirigenti: per Jones e Solet c'è distanza
- 08:45 GdS - Dopo l'addio a Palestra l'Inter predica calma: i nomi sul taccuino
- 08:30 GdS - Calhanoglu-Inter, ancora insieme un anno. Poi sarà addio
- 08:15 Calhanoglu chiede scusa alla Turchia: "Mi prendo la responsabilità"
- 08:00 Manita belga contro la Nuova Zelanda. Taremi sbaglia un rigore e regala il secondo posto all'Egitto
- 01:09 Esposito, oggi primo incontro per il rinnovo del contratto
- 00:04 Il Parma vuole Carboni a titolo definitivo: via ai dialoghi con l'Inter
- 00:00 Palestra e Nico Paz. Tanti paletti, nessun colpevole
- 23:53 CSKA Sofia, a Sensi la 8 che fu di Stoichkov: "Un onore indossarla"
- 23:38 Denzel Dumfries, un padre modello: "Per i miei figli faccio di tutto"
- 23:23 Ciao Palestra, l'Inter cerca un esterno. Khalaili la nuova idea
- 23:20 Nico Paz, pressing a distanza su Suwarso e Fabregas per restare al Como
- 23:05 Entra in scena anche Dembélé: tripletta nel 4-1 della Francia alla Norvegia
- 22:55 Romano: "L'Inter farà 4-5 acquisti. Ma andranno cambiati gli obiettivi"
- 22:40 Malagò chiarisce: "Top player e non stadi? Io parlavo degli anni '90"
- 22:25 C'è Paesi Bassi-Marocco, Dumfries: "Si potrebbe definire un derby"
- 22:10 Malagò incontra Abodi: sul tavolo la revisione del Decreto Dignità
- 21:55 CONI, approvata la riforma della giustizia sportiva: i punti chiave
- 21:40 Giacomo De Pieri ha il suo nuovo club: accordo trovato con l'Ascoli
- 21:25 Bookies - Roma, cercasi plusvalenze: N'Dicka e Koné i favoriti
- 21:10 Rapporto SIAE - Il calcio domina tra gli italiani per lo sport dal vivo
- 20:57 Asado 'istituzionale' per l'Argentina: il presidente Tapia con Lautaro
- 20:42 Croazia, Dalic prepara diversi cambi per il Ghana: Sucic tornerà titolare
- 20:27 Milan, Cardinale lancia la sfida alle big: "Vogliamo giocare per vincere"
- 20:12 Semplici: "Palestra? L'avrei visto volentieri all'Inter. Lì poteva esaltarsi"
- 19:58 Mondiale per Club, nel 2029 si cambia? Verso l'ampliamento a 48 squadre
- 19:44 Norvegia-Francia, Thuram è in panchina. Così come Haaland
- 19:29 De Vrij-Panathinaikos, accordo raggiunto: il difensore sarà lunedì ad Atene
- 19:15 Il Mattino - Marotta spingerebbe per Conte CT: il motivo
- 19:00 Rivivi la diretta! Il COMO compra NICO PAZ, OAKTREE se ci sei BATTI un COLPO. ALZARE L'ASTICELLA senza SUPER COLPI?
- 18:57 Mourinho: "Eto'o terzino miracolo mio? No, lui voleva battere il Barça"
- 18:43 Topalovic carta per monetizzare. Ma nel mentre andrà in ritiro con Chivu
- 18:29 Braglia: "Nico Paz? Certe cifre in Italia può spenderle solo il Como"
- 18:14 UFFICIALE - Milan, Calvelli nuovo CEO: "Il mandato ricevuto da Cardinale è chiaro"
- 18:00 Primavera 1, ufficializzato il calendario: per l'Inter esordio con il Genoa
- 17:46 Svizzera, Yakin: "Possiamo giocarcela con qualsiasi avversario"
- 17:31 Gol dell'anno in Serie A, 5 candidature: Calhanoglu sfida Zielinski
- 17:17 Cocchi, Pisa in vantaggio sul Catanzaro. Ma l'Inter non ha ancora deciso
- 17:04 Corriere Adriatico - De Pieri obiettivo vero dell'Ascoli: il punto
- 16:49 Nico Paz, è stato bello sognare. Ma adesso sotto con le cose serie
- 16:35 Touré resta un nome per l'Inter. Ma ancora nessuna offerta al Pisa
- 16:23 Mirabelli esalta Calhanoglu: "Uno dei migliori in Europa". Poi un retroscena