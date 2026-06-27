Il Como ha definito l'acquisto a titolo definitivo di Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni di euro, concedendo però ai Blancos la possibilità di ricomprarlo al termine della prossima stagione per 80 milioni. L'operazione ha soddisfatto il giocatore, "che voleva restare sul lago", e anche Cesc Fabregas, che ha insistito per trattenere il suo numero 10.

Secondo la Repubblica, il club lariano ha potuto completare l'investimento nonostante i vincoli del Fair Play Finanziario, che "scatteranno dal prossimo anno", quando il Como potrà contare sugli introiti delle competizioni UEFA e sulle possibili cessioni di alcuni giocatori. Per l'Inter, invece, sfuma uno degli obiettivi di mercato: "Nico Paz era un sogno, il Como aveva una prelazione e l'ha sfruttata". I nerazzurri dovranno quindi ridisegnare i piani per investire il budget previsto, puntando su un sostituto di Dumfries (con Cambiaso e Ndoye tra i principali candidati), su una mezzala gradita a Chivu e su uno o due rinforzi in difesa, con Solet, Muharemovic e Gila tra i nomi seguiti.