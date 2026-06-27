Questa sera, a Philadelphia, la Croazia di Zlatko Dalic giocherà contro il Ghana la sua ultima gara del girone L dei Mondiali. Partita dove sul fronte croato dovrebbero esserci dei cambi di formazione importanti, anche se in conferenza stampa il CT dei Vatreni non si sbilancia più di tanto: "Dico che dobbiamo sistemare molte cose, non eravamo al livello che avevamo in allenamento. Domani è un'opportunità per rimediare, non abbiamo mai commesso errori del genere nei passaggi e nella circolazione di palla, quella era la nostra grande forza, ora perdiamo palla un po' troppo facilmente. Dobbiamo essere più concentrati, più fiduciosi, spero che risolveremo questo problema e lo dimostreremo, mostrando il vero volto della Croazia. Dopo Panama è più facile per noi, ma quando guardiamo tutti gli altri risultati, niente ci è di aiuto, ma noi guardiamo a noi stessi. E supereremo il girone".

Sempre a proposito della formazione titolare, Dalic non anticipa nulla.

"Non è mai stata la nostra prassi, ho detto che abbiamo bisogno di 16 giocatori, in certi momenti in cui è difficile, quando le cose si mettono male, è più importante chi finisce la partita. Per i giocatori che entrano dalla panchina per dare una svolta, non c'è bisogno di fare storie sulla formazione titolare, sceglieremo il migliore undici".