Questa sera, a Philadelphia, la Croazia di Zlatko Dalic giocherà contro il Ghana la sua ultima gara del girone L dei Mondiali. Partita dove sul fronte croato dovrebbero esserci dei cambi di formazione importanti, anche se in conferenza stampa il CT dei Vatreni non si sbilancia più di tanto: "Dico che dobbiamo sistemare molte cose, non eravamo al livello che avevamo in allenamento. Domani è un'opportunità per rimediare, non abbiamo mai commesso errori del genere nei passaggi e nella circolazione di palla, quella era la nostra grande forza, ora perdiamo palla un po' troppo facilmente. Dobbiamo essere più concentrati, più fiduciosi, spero che risolveremo questo problema e lo dimostreremo, mostrando il vero volto della Croazia. Dopo Panama è più facile per noi, ma quando guardiamo tutti gli altri risultati, niente ci è di aiuto, ma noi guardiamo a noi stessi. E supereremo il girone".
Sempre a proposito della formazione titolare, Dalic non anticipa nulla.
"Non è mai stata la nostra prassi, ho detto che abbiamo bisogno di 16 giocatori, in certi momenti in cui è difficile, quando le cose si mettono male, è più importante chi finisce la partita. Per i giocatori che entrano dalla panchina per dare una svolta, non c'è bisogno di fare storie sulla formazione titolare, sceglieremo il migliore undici".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - World Cup 2026 Diary
Altre notizie
- 15:15 Panathinaikos, Calabria su De Vrij: "Meglio in squadra con te che contro"
- 15:01 Daily Mail - Sfumato Tonali, l'Arsenal vira su Curtis Jones
- 14:48 PODCAST - Di Marzio: "Offerta interista per Palestra mai arrivata"
- 14:35 Nazionale, Malagò pensa a Boniek come DT. In lizza anche Bergomi
- 14:20 Muharemovic piaceva all'Inter, ma ha mollato la presa per un motivo
- 14:05 Croazia, Dalic: "La formazione per il Ghana? Servono 16 giocatori"
- 13:51 Capitolo difesa, l'Inter sfida il Como per il cartellino di Chalobah
- 13:41 Palestra-Chelsea, A. Canovi: "Con la Premier non si può competere"
- 13:27 Delio Rossi: "I fondi non sono dei benefattori, hanno il loro tornaconto"
- 13:12 La furia di Taremi: "Questo Mondiale è un disastro, la FIFA non fa nulla"
- 13:00 Esposito-Inter, tanta voglia di rinnovo. Ecco la proposta Parma per Carboni
- 12:58 Juric saluta l'Atalanta: risoluzione. Adesso, l'avventura a Monza
- 12:43 Perisic l'inossidabile: "Finché potrò fare la differenza in campo, giocherò"
- 12:29 Il Messaggero - Koné o Soulé, uno è di troppo: i pensieri della Roma
- 12:14 Argentina, tanti cambi con la Giordania. Scaloni: "Chi giocherà, lo meriterà"
- 12:00 TRAMONTANA FURIOSO: "OAKTREE SVEGLIATI! Troppi PALETTI, SEMBRA una PRESA per il C**O. Su PALESTRA.."
- 11:54 Argentina, Lautaro e Alvarez insieme con la Giordania? Scaloni ci pensa
- 11:40 Condò: "Il timing di Oaktree non è adatto a trattative di alto livello"
- 11:25 La Repubblica - Nico Paz era il sogno. Ora vanno ridisegnati i piani
- 11:10 Conferme su Khalaili: l'Inter ha sondato il terreno per l'esterno
- 10:56 TS - Inter, delusione Paz. Ma Lucio e Sneijder insegnano qualcosa
- 10:42 Muslera condanna l'Uruguay: vince la Spagna e Capo Verde secondo
- 10:27 GdS - Nico Paz-Como, acquisto fattibile ma con settlement agreement
- 10:13 TS - Khalaili idea post-Palestra, ma c'è anche il Napoli. Viva la pista Molina
- 09:59 TS - Jones priorità per il centrocampo, ma occhio anche a difesa e porta
- 09:44 Palestra ha firmato col Chelsea. Si attende solo l'ufficialità
- 09:29 CdS - Il Nottingham ora può affondare per Frattesi, ma lui vuole la Juve
- 09:14 CdS - Nico Paz non è un fallimento di mercato, ma basta passi falsi
- 09:00 CdS - Inter, strada in salita per i dirigenti: per Jones e Solet c'è distanza
- 08:45 GdS - Dopo l'addio a Palestra l'Inter predica calma: i nomi sul taccuino
- 08:30 GdS - Calhanoglu-Inter, ancora insieme un anno. Poi sarà addio
- 08:15 Calhanoglu chiede scusa alla Turchia: "Mi prendo la responsabilità"
- 08:00 Manita belga contro la Nuova Zelanda. Taremi sbaglia un rigore e regala il secondo posto all'Egitto
- 01:09 Esposito, oggi primo incontro per il rinnovo del contratto
- 00:04 Il Parma vuole Carboni a titolo definitivo: via ai dialoghi con l'Inter
- 00:00 Palestra e Nico Paz. Tanti paletti, nessun colpevole
- 23:53 CSKA Sofia, a Sensi la 8 che fu di Stoichkov: "Un onore indossarla"
- 23:38 Denzel Dumfries, un padre modello: "Per i miei figli faccio di tutto"
- 23:23 Ciao Palestra, l'Inter cerca un esterno. Khalaili la nuova idea
- 23:20 Nico Paz, pressing a distanza su Suwarso e Fabregas per restare al Como
- 23:05 Entra in scena anche Dembélé: tripletta nel 4-1 della Francia alla Norvegia
- 22:55 Romano: "L'Inter farà 4-5 acquisti. Ma andranno cambiati gli obiettivi"
- 22:40 Malagò chiarisce: "Top player e non stadi? Io parlavo degli anni '90"
- 22:25 C'è Paesi Bassi-Marocco, Dumfries: "Si potrebbe definire un derby"
- 22:10 Malagò incontra Abodi: sul tavolo la revisione del Decreto Dignità
- 21:55 CONI, approvata la riforma della giustizia sportiva: i punti chiave
- 21:40 Giacomo De Pieri ha il suo nuovo club: accordo trovato con l'Ascoli
- 21:25 Bookies - Roma, cercasi plusvalenze: N'Dicka e Koné i favoriti
- 21:10 Rapporto SIAE - Il calcio domina tra gli italiani per lo sport dal vivo
- 20:57 Asado 'istituzionale' per l'Argentina: il presidente Tapia con Lautaro
- 20:42 Croazia, Dalic prepara diversi cambi per il Ghana: Sucic tornerà titolare
- 20:27 Milan, Cardinale lancia la sfida alle big: "Vogliamo giocare per vincere"
- 20:12 Semplici: "Palestra? L'avrei visto volentieri all'Inter. Lì poteva esaltarsi"
- 19:58 Mondiale per Club, nel 2029 si cambia? Verso l'ampliamento a 48 squadre
- 19:44 Norvegia-Francia, Thuram è in panchina. Così come Haaland
- 19:29 De Vrij-Panathinaikos, accordo raggiunto: il difensore sarà lunedì ad Atene
- 19:15 Il Mattino - Marotta spingerebbe per Conte CT: il motivo
- 19:00 Rivivi la diretta! Il COMO compra NICO PAZ, OAKTREE se ci sei BATTI un COLPO. ALZARE L'ASTICELLA senza SUPER COLPI?
- 18:57 Mourinho: "Eto'o terzino miracolo mio? No, lui voleva battere il Barça"
- 18:43 Topalovic carta per monetizzare. Ma nel mentre andrà in ritiro con Chivu
- 18:29 Braglia: "Nico Paz? Certe cifre in Italia può spenderle solo il Como"
- 18:14 UFFICIALE - Milan, Calvelli nuovo CEO: "Il mandato ricevuto da Cardinale è chiaro"
- 18:00 Primavera 1, ufficializzato il calendario: per l'Inter esordio con il Genoa
- 17:46 Svizzera, Yakin: "Possiamo giocarcela con qualsiasi avversario"
- 17:31 Gol dell'anno in Serie A, 5 candidature: Calhanoglu sfida Zielinski
- 17:17 Cocchi, Pisa in vantaggio sul Catanzaro. Ma l'Inter non ha ancora deciso
- 17:04 Corriere Adriatico - De Pieri obiettivo vero dell'Ascoli: il punto
- 16:49 Nico Paz, è stato bello sognare. Ma adesso sotto con le cose serie
- 16:35 Touré resta un nome per l'Inter. Ma ancora nessuna offerta al Pisa
- 16:23 Mirabelli esalta Calhanoglu: "Uno dei migliori in Europa". Poi un retroscena