Situazione da monitorare nei prossimi giorni. Così Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, conferma le prime richieste di informazione da parte dell'Inter per Adan Khalaili, esterno dell'Union St. Gilloise, sul quale il Napoli lavora da tempo e ha già ottenuto il sì del giocatore, che verrebbe molto volentieri in Italia.
Nella lista
Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra, la dirigenza nerazzurra non ha un piano B e sta vagliando diversi profili per il ruolo di esterno destro. Tra questi anche l'israeliano classe 2004, che ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. Primi sondaggi esplorativi per un nome che rientra tra i profili presi in considerazione dall'Inter per sostituire il partente Denzel Dumfries.
Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 11:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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autore
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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